La chiusura dei cinema ci aiuterà

Il Flauto magico di Mozart contiene espressioni misogine. Via. In Inghilterra hanno vietato ai minori Biancaneve e i sette nani. Bene. La tatona di Via col vento era coulored? Oscurare. Le supplici di Eschilo contestate a Parigi per propaganda coloniale. Via le supplici. Via Humphey Bogart, che fuma in Casablanca, fuori dai piedi Kevin Spacey, cancellato Woody Allen e figurarsi Polansky. Bruciato in piazza il Sorpasso di Risi, per via di Occhio fino/Finocchio (lui era il fattore), bruciato tutto Germi, Quentin Tarantino non ne parliamo e per tre quarti De Sica il quale, da carabiniere, occhieggiava sia il culo della Lollo che di Sofia. Ma poi Rimbaud. Quel maiale di Gaugin. Picasso ne trombava a ciuffi.

