Qualche rotella fuori posto

Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione: “I tavolini che si muovono servono eccome"

Buttare lì soltanto due parole semplicemente per far presente che, mentre i soliti miliardari privi di idee stanno approfittando della pandemia per accumulare altro denaro, una piccola italiana geniale e fin qui denigrata (Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione: “I tavolini che si muovono servono eccome, nella nostra scuola l’apprendimento frontale non funziona più”), ha saputo togliersi le rotelle dalla testa pur di dotarne i banchi.