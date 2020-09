Il Capitano è diventato nostromo

La massa di persone che finora ha prestato orecchio a Salvini continuerà a farlo anche dopo la tempesta politica delle regionali?

Ora si scoprirà se erano davvero premurosi o se fingevano di prestarsi per elementare educazione. E’ arrivato, o per i pessimisti sta arrivando, il momento di capire se la sterminata comunità dei beati, dei santi, delle novene e dei rosari, più l’insieme delle madonne pellegrine, fossero esse di Medjugorie piuttosto che di Lourdes, più Giacomo di Compostela, più Paolo di Tarso, più Agostino, più tutta la parte della Cappella Sistina venuta meglio, è arrivato il momento di capire, si diceva, se questa millenaria massa di sante persone prestasse orecchio a Salvini solo in quanto Capitano, o se vorrà tenergli aperto il cuore anche mo’, che passa a nostromo.