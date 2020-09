Codice etico personal edition. A Torino è già Carnevale

La sindaca Appendino, condannata, non lascia l'ufficio di Palazzo Civico. In compenso si dimette dal gruppo degli amici a 5 stelle. Portate coriandoli per il codice etico

Dice la magistratura torinese di averla condannata a sei mesi perché aveva imbrogliato i cittadini. Che sarà vero, oppure non sarà vero, non è questo il punto. Il punto è che la Sindaca, dal momento che avrebbe, forse, infinocchiato i cittadini, ha voluto far sapere da subito come il suo personalissimo codice etico non le impedisse affatto di amministrarli ulteriormente. Che questo davvero no. E vorrei pure vedere.

Che si sarebbe dimessa al volo, in compenso, dal gruppo dei suoi amicissimi pentacosi con cui era solita recarsi al bowling. C’era, infatti, un accordo tra loro. Etico, l’ha chiamato. Ecco. Così si fa. Solo due righe, dunque, per far presente ai torinesi che essendo stato il Carnevale anticipato a settembre, la mascherina ovvio, ma si ricordino i coriandoli.