Di cosa si lamenta Renzi? Poteva stare a casa, se non voleva guai

E’ unanimemente considerato uno spostato, non porta rispetto alla tradizione, non frequenta benissimo, delle volte alza il gomito, è come se girasse nella politica italiana esibendo tacchi dodici e minigonne vertiginose, di cosa si lamenta perciò Matteo Renzi? Poteva stare a casa, se non voleva guai. Ma se va in giro la notte conciato in quel modo e trova poi qualcuno che lo stupra, ha poco da lamentarsi e da dare la colpa agli altri. Com’è che si pensa e si dice, nell’Italia colta e emancipata che va a scuola dalle Sarzanini, dalle Milelle e dai Massimi Franchi? Se la sarà cercata, no?