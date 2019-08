Terra! Terra!, ha esclamato Greta Thunberg arrivando a New York a vela, prima di incontrare i rappresentanti dell’Onu sul ponte Giovanni da Verrazzano, che congiunge Staten Island con Brooklyn, che è stato il ponte sospeso più lungo del mondo, che ha ancora la campata più lunga degli Stati Uniti, con due autostrade a sei corsie, due piloni di 27mila tonnellate l’uno e che consente di attraversare in pochi minuti The Narrows, un braccio di mare che, se la nonna di Greta avesse preceduto Greta nella sua battaglia, solo per passare di là ti succhieresti ancora la canoa con relativa pagaia per una decina di giorni se va bene.