Qualcuno dia del collirio a Salvini

E’ stato inventato di tutto, negli ultimi 15 anni: facebook, la stampante 3D, il laser impiegato in medicina e nel recupero delle opere d’arte, le penne USB, è nata Wikipedia, è nato lo smartphone, è stato mappato il DNA, si fanno trapianti del viso, sono state fatte scontrare per la prima volta le particelle, è stato messo a punto il sistema che prevede con esattezza gli uragani, è stata dimostrata la Congettura di Poincaré, la presenza di acqua su Marte, la sonda Wmap è riuscita a fotografare la luce più antica presente nell’universo risalente a 13 miliardi di anni fa, nientemeno, possibile mai che non si trovi un cazzo di collirio in grado di guarire gli occhietti iniettati di sangue del signor Salvini?