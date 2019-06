Donald Trump, la regina Elisabetta e gli intellettuali italiani

Si chiamerà così: la cena della pacca. Poche cose sono risultate divertenti come gli altissimi lai dei giacobini nostri alle cozze a proposito dell’aristocratico galateo made in Old London sfregiato da una trattenutissima carezza azzardata da Donald Trump, plebeo, per le spalle stanche della regina amica, alla quale, questi stessi giacobini sconvolti oggi da ’sì genuino strazio, avrebbero fino a ieri segato la capoccia nel nome dei Trump del mondo.