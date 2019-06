Solo olive senza nocciolo per Conte, grazie

Perfino uno come me avrebbe in mano elementi sufficienti per commentare l’intervento solenne del presidente del Consiglio. Eviterò di farlo. Vorrei però lo stesso dare un consiglio. Non a lui. Per stravagante che possa sembrare, alla “Saclà spa. Sottaceti e sottolio”. Dicendole più o meno: “Spettabile Saclà, verrà senz’altro il tempo in cui l’Avvocato del popolo capirà da solo come separare i noccioli dell’oliva dalla loro polpa. E possibile che i suoi li chiamino ossi. Ma quel tempo non è arrivato. A nessuno sfuggiva, l’altro giorno, come in un discorso dove l’osso era essenziale, egli lo succhiasse, lo mordesse, lo masticasse e lo ruminasse perfino, senza mai decidersi a sputarlo. Finché l’ha inghiottito. Non era per reticenza. Non è capace. Vigilerei perciò, al momento, affinché al presidente Conte vengano fornite esclusivamente confezioni di vostre olive già snocciolate. Suggerirei per logica conseguenza, alla vostra spettabile “Saclà spa. Sottaceti e sottolio”, di eliminare provvisoriamente dagli scaffali la partita completa delle pur apprezzabilissime olive greche. Che non solo sono intere, quelle, sono pure molto grosse. Grazie”.