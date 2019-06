Occhio, la spada è di Damocle

E comunque, sarà sempre bene avvisare quelli che la crescita eccome se c’è, e nel caso non ci fosse vedrete che arriverà; poi quelli che l’Italia non è isolata, anzi, c’è tutto un parapiglia in Europa per un appuntamento con lei a cena; poi quelli che la sfiducia e il pessimismo di cui si sente in giro sono soltanto una cazzata; e quelli infine secondo i quali è bassamente propagandistico sostenere che il governo abbia messo il debito italiano fuori controllo, ecco, sarà sempre bene avvisare tutti costoro, si diceva, che le suddette inclementi opinioni saranno pure di Padoan, e vabbé, occhio però che la spada è di Damocle.