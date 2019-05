Salvini e la magistratura

Nel vedere Salvini inseguito dalla magistratura per motivi che bene, peraltro, non conosco, mi sono domandato: ma tu, che non sopporti la magistratura come arbitra e risolutrice di qualsiasi questione, faresti un’eccezione per qualcuno che ti sta davvero sullo stomaco? Non devi, mi sono risposto, guai a te. Mi sono quindi chiesto: e sempre tu, saresti disponibile ad accogliere volentieri un’espulsione di Salvini dal contesto politico e compiacerti di nascosto, tra te e te, se capitasse mai che la magistratura riuscisse là dove gli avversari politici di un leader che aborri non sono riusciti? Di nuovo no, mi sono risposto, guai a te, esistono principi con cui non si scende a patti. Ero soddisfatto di me. Ma non ho potuto, infine, non pormi la terza domanda: quand’è, Andreino mio, che smetterai di scrivere ‘ste cazzo di bugie?