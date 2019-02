Una visione all'orizzonte

Bonafede non sa di cosa parla, le manette di Giarrusso, Freccero lasciamolo perdere, Tav che non si fa, piattaforme Rousseau, le Diciotti, le ronde di CasaPound, inchieste tipo Consip, recessione, decrescita, cazzate in libertà, i selfie, Costituzione spalmata di Nutella, giacconi, minchioni a gogò, Roma come la Cloaca maxima, la Raggi, le buche, l’oro della Banca, pardon, della Patria, quasi guerra con la Francia, gilet gialli tutti, gilet gialli molti, gilet gialli un po’, razzismi sul menu, Soros, antisemitismo a barili, redditi di cittadinanza alla cazzo di cane, commerci chiusi di domenica, nostalgia del cabaret coi cannoli, produzione in discesa, magistratura intoccabile, cronisti ruffiani, pensatori alla Della Loggia, no vax, no triv, no cìp, no ciòp, ed è vero, accidenti, è tutto vero. Ma passeranno presto, queste due settimane. E lui sta arrivando. Non scorgete laggiù uno Zingaretti sul ciuccio?