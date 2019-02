L'analisi costi-benefici sulla Tav applicata alla vita di coppia

Comunicato di servizio rivolto all’infinità di mariti che si ostinano nella ricerca di un modo nuovo per dispiacere alla moglie, il quale risulti alternativo all’arcinoto taglio di quella parte di sé a sua volta molto nota. Le conclusioni della commissione costi-benefici del professor Ponti sulla Torino-Lione, ben al di là della questione specifica della galleria, hanno senso generale. Ci ammoniscono su come, a fronte del beneficio di non tagliarseli/le, che è beneficio non contestabile, per quanto effimero, una caduta degli introiti Iva sulle forbici dei negozi di ferramenta costituirebbe invece costo strutturale e pure più doloroso. A occhio.