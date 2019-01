Ma Salvini ride mai?

Se la politica non soccorre, l’opposizione ha le occhiaie e la candela è spenta in fondo al tunnel, a qualcosa bisogna pure aggrapparsi. Io per esempio, mi aggrappo a questo: Salvini non ride mai. Sogghigna, questo sì, fa del sarcasmo, accompagna l’insulto sollevando di frequente gli angoli della bocca, ma ridere, dico ridere per davvero, io non l’ho visto mai. Sbaglierò, ma più lo osservo, più mi cresce la sensazione che abbia ingaggiato una lotta privata contro il rischio del buonumore. Come se l’ironia, la tentazione di un umorismo senza calcolo, fosse il Soldato d’inverno da cui deve guardarsi. L’ironia si compiace di per sé, mentre Salvini è già gonfio di sé stesso. Speriamo per lui come per tutti, naturalmente, che un giorno o l’altro finisca per ridere di cuore, o addirittura per sorridere, che è più bello ancora. Ma solo dopo aver lasciato lo scranno da statista. Fino ad allora, in mancanza di meglio, non possiamo che aggrapparci alla speranza di un Truce travolto dallo schiacciapatate che ha al posto del cuore. Se poi verrà Zingaretti, allora riderà prima e sarà la fine.