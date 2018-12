Buon anno agli anti-grillini nostalgici

Si sta facendo un pezzetto di strada insieme, ok, e io per me ne sono non contento, contentissimo. Guardate, però, che con l’anno nuovo, per lo meno con l’anno nuovo, dico, potreste smetterla di triturare i maroni. Guardate che sarebbe arrivato il momento di crescere. E basta, dai. Piantatela con la storia che “il lassismo culturale berlusconiano” avrebbe agevolato il semplicismo e spalancato le porte alla superficialità. E col sistema impoverito culturalmente dall’Amor nostro, quando se fosse per voi disporremmo di tre narici per legge.

O che, mioddio, Berlinguer, quanto ci manca Berlinguer, mentre sapete benissimo che senza Berlusconi e Craxi vedreste, bene che vada, Un posto al sole in bianco e nero con gli spot degli Editori Riuniti. Piantatela con l’interesse particolare che avrebbe prevalso sul senso della comunità. Che lei sapesse, signora mia, il valore della comunità prima. O con i numeri diventati più forti del Pensiero, o la scuola che non insegna più ad amare il Futuro, o con la speranza nel sol dell’avvenire annichilita dall’anomalia burlesca di Drive in. Crescere, orsù. Combattere i grillozzi con la consapevolezza che sono i figli legittimi di minchiate come la differenza e la superiorità morale dei vostri ultimi cinquant’anni, altro che Mediaset. Smetterla di stronzeggiare. Non diventare fanatici come Pigi Battista, che i Cinque babbei li promuove, li vota, poi se ne dispiace, ma appena muore Oz se la prende di traverso coi renziani invece che col Corriere di Stella. O suo. E buon anno.