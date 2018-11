E Tria sarebbe il più scientifico di tutti?

Bon, siamo nella situazione che quello là, quello dei soldi, va in Senato e ci dice a tutti che si potrebbe scendere al 2 per cento. Si potrebbe, dice, fatto sta che i due vice, i quali due secondi sarebbero, e invece no, due primi, non hanno detto sì. E allora quello stesso, del quale che se ne fregasse proprio delle regole europee non si poteva dire, comunque quasi, ecco lì che ci informa impettito come senza le regole europee saranno cazzi. E aggiunge: diciamocelo!, richiederebbe, il tutto, un serio bilanciamento delle politiche, solo che, scuote la testa, chi accidente lo fa, questo serio bilanciamento delle politiche? E si guarda in giro. Finché arriva il momento in cui punta l’indice contro il governo precedente, ohi!, precisando, mica ce l’ho col governo precedente, e gravemente conclude: va bene la stabilità economica, Europa cara, ma vorrai mica mettere la stabilità sociale, eh? Dicono poi di quello stesso, esatto, di quello lì, che quello sia il più scientifico di tutti. Ecco perché mi pare, e a me mi pare, poi posso sbagliarmi, che la gente non stanno mica tanto bene, vero?