Cos'hanno in comune Giuseppe Conte e Padre Pio

Flat tax, reddito di cittadinanza, riforma anti Fornero. Non ci sono i soldi. Ci sono. Ci sono? Li tirino fuori. Ma ci sono? Ci sono. Una manovra nel senso della crescita. Nel senso della stabilità. La manovra rassicurerà i mercati. Sarà una manovra coraggiosa. I conti saranno in ordine. Ora rilanciamo la crescita. Tagliamo la sanità? Tagliamo la sanità. La tagliamo? No, non tagliamo la sanità. Se dovremo spendere di più spenderemo di più. Non moltiplicheremo i pani e i pesci, fin lì no, però. Questo lo ha detto Salvini. Da Padre Pio traiamo tante energie per il governo e traiamo ispirazione per le leggi, per tutte le leggi, anche per quella di stabilità, certo, anche per quella. Questo lo ha detto Conte. Che è molto devoto. Non era quello con le mani bucate, Padre Pio?