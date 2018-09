Aveva fatto il pastore tutta la vita a Bezzecca, sopra Trento, il signor Natale, aveva amato le sue pecore e le aveva seguite con cura e passione, finché un giorno perse del tutto la memoria. Allora divenne triste e ansioso, voleva perfino scappare da Bezzecca. I suoi paesani furono gentili con lui. Gli trovarono delle altre pecore di cui prendersi cura. E il signor Natale, anche se erano state costruite col polistirolo ricoperto di lana grezza, e pur essendo sopra tutto poche, di molto diminuite rispetto al suo gregge di prima, continuò a pascolarle e un poco di serenità gli tornò. Lui fingeva di illudersi che fosse ancora come ai vecchi tempi e raccontava a tutti: “Le ho allevate io, le ho allevate io. Ma non sono mica vere, sai, toccale!”. Perché è tutt’altro che sciocco, il signor Natale. Bon, basta, finita, semplicemente una storia edificante. Vera e davvero edificante. Eh? Come? Tu dici? No no, che c’entra l’Amor nostro?