Smettiamola con le cazzate radical chic

Adesso, a parte quel cazzo di museo di Taranto (alzi la mano…), o la vergogna del governo sulla fiducia di ieri, che insomma. Ma non è che tra un po’ la smettiamo con le cazzate radical chic (anche se il popolo resta bue), che si comincia a riflettere, si ritorna sui passi fatti male, li si ripete quasi giusti, ci si organizza, si trova uno che faccia il leader, si costruisce una politica sull’immigrazione che non prescinda dall’umanità, però nemmeno dalla politica, poi si caccia Salvini, poi si caccia Di Maio, si ridà finalmente spazio alla cultura, si riapre la domenica, ma non è che poi ci si ritrova da capo a dodici con quelli alla Saviano che quanto ci manca Berlinguer, vero?