Polito, Salvini e l'importanza del calendario

Antonio Polito, vicedirettore del Corriere, tre giorni fa: “Critico Salvini, ogni volta che lo merita, ma bisogna ammetter che sui migranti sta dando una scossa all’Europa”. Salvini, pochi minuti dopo: “Parole che valgono doppio”. Riunione dell’Europa, due giorni fa, comunicato ufficiale: “Ma quale scossa, a noi Salvini ci fa una pippa”. Fine. Dove si dimostra che fare i ruffiani è legittimo, e ci mancherebbe pure che proprio in Italia non lo fosse, ma se non ti compri almeno un orologio col calendario vinci la medaglietta del minchione.