Aiutiamoli a casa loro: basta canottaggio

Mi raccontano che sta avendo molto successo, e prendendo una valanga di voti, un ruspante esemplare della nostra Europa, continente dove il 7 per cento della popolazione mondiale consuma, come si sa, il 50 per cento di tutto il welfare del pianeta, mi raccontano, dicevo, che questo benemerito simpaticone si stia molto impegnando a spiegare a quei culi di piombo di Ouagadougou come, per aiutarli a casa loro, basta intanto da subito col canottaggio, che si fa da seduti, ci vuole un attracco, e gesummio tra l’altro quanto sforma, vuoi mica mettere il nuoto?