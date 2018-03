Indovina chi

Allora. E’ un mammifero. Però col becco. Nasce con tre molari. Ma poi vanno via. Puff, non ha più i denti. Resta un mammifero. Ma depone le uova come un uccello. O come un pesce. Non essendo per certo né uccello né pesce. Ha due clavicole doppie. E non esiste al mondo mammifero con due clavicole doppie. Produce il latte per i piccoli. Ma non ha mammelle. Li allatta. Ma non dai capezzoli. I piccoli ciucciano. Ma leccando la pancia di mamma. E’ endotermico. Ma a temperatura bassa. Ha il sistema cromosomico tipico dei mammiferi. Ma anche degli uccelli. Ricorda una papera. Ma tiene la pelliccia al posto delle piume. Vive sulla terra. Ma anche nell’acqua. E’ stanziale. Ma pure di passaggio. Si accoppia in un modo. Ma anche in un altro. Quando venne scoperto, nei primi anni del Millesettecento, gli scienziati inglesi pensarono a uno scherzo. Ma non lo era. Perché poi l’abbiano chiamato ornitorinco, e non Walter Veltroni, questo non lo so.