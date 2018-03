Le ripercussioni in Italia dell'attentato a Gaza

Attentato a Gaza. Hamas ha profittato delle estreme difficoltà in cui versa Abu Mazen per provare ad assestargli un colpo mortale. Nonostante il processo di riconciliazione in corso tra Fatah e l’organizzazione estremista che controlla la Striscia, la visita del premier palestinese Rami Hamdallah nei territori sotto controllo di Hamas ha rappresentato l’occasione per un atto terroristico teso ad uccidere il principale collaboratore di Abu Mazen. L’ordigno posizionato al lato della strada è esploso senza tuttavia centrare l’obiettivo, Hamdallah ne è uscito illeso. Sollievo a Ramallah. A ogni buon conto, mutatis mutandis, ma sulla scorta comunque di quest’ultima esperienza, eviterei, d’ora in poi, di lasciare Luca Lotti da solo con Al Zanda.