Cosa rispondere ai figli che chiedono della Siria

Come sa ognuno, la competenza è diventata questione centrale del dibattito in questa fase. Conoscere, imparare, non rispondere a ciò che non si sa. Si chiedono per esempio, alcuni, come risponderemo ai nostri figli quando ci chiederanno, davanti alla foto di un bambino in Siria, tu dov’eri, papà, quando succedeva questo? Eccoci al punto. Anche educare i figli è questione (anche) di competenza. Se voi li seguirete, se saprete star loro vicini, se frequenterete i gruppi di genitori che stanno via via formandosi nelle scuole per indirizzare l’insegnamento, se saprete contrastare con efficacia gli insegnanti che talora li riprendono, se favorirete la loro richiesta di diritti e sarete disponibili sempre a capire le numerose esigenze che i figlioli esprimono, ecco allora che vi formerete una tale competenza, come genitori, da rendere impossibile ai quegli stupidi ficcanaso, una volta cresciuti, di porvi quella cazzo di domanda.