Nonna Irma come Veltroni

E così nonna Irma è partita. Ha messo in una valigetta rossa i suoi 93 anni, si è portata il bastone e alla sua bella età è partita per il Kenya. Non in vacanza, andrà in un orfanatrofio a dare una mano. Era iniziata con una coppia di vicentini come lei che in Kenya andava tutti gli anni, per un mese, lei li ha voluti conoscere, prima qualche offerta, poi di più, un rapporto diventato regolare finché, via, quest’anno è partita anche lei. Lo ha raccontato la nipote Elisa, entusiasta, con un post e due foto: “Rimarrà tre settimane, poi chi lo sa, magari alla fine decide di rimanere in Africa e non torna più”. Come? No no, Veltroni è qui a Roma.