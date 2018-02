Berlusconi, Renzi e gli impegni per il 5 marzo

Tengo particolarmente ad avvisare i miei amici renziani, quelli, per intenderci, che per molti e memorabili motivi hanno votato Sì nell’indimenticato 4 dicembre, comunisti o dossettiani che fossero stati prima, i quali da qualche tempo stanno ricominciando a dire: ah, ma che pena quel Berlusconi, ah, ma hai visto come s’è fatto tirare, e com’è diventato vecchio, e sembra stupido, ma come si fa, ma ricomincia con le promesse, e che imbroglione, e come può non vergognarsi, ma allora è sempre il solito, eccetera, ecco, tengo in maniera particolare, stavo dicendo, ad avvisare questi nuovi amici, comprensibilmente schizzinosi nei confronti dell’antico nemico, che per il 5 di marzo, personalmente, io ho già un impegno inderogabile. Che detto in altri termini: se non vi salva il culo lui, anche stavolta è andata.