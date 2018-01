Dalla storia di Alessio un insegnamento per Gotor

Ci sono storie che tornano alla mente. Quella recente di Alessio Marocco, per esempio, originario del piccolo comune di Massarosa, in Lucchesia. A 19 anni comprò dieci pecore, poi venti, cinquanta, scelse insomma di fare il pastore e di produrre formaggi, che raccontano squisiti. Prima Alessio studiava, aveva frequentato l’istituto Brancoli Busdraghi, ma solo per due anni: “Mi applicavo anche, sa, però mi sembrava di non arrivare a niente e ho deciso di lasciare”. Non se ne pentì mai e diventò, col suo gregge e le sue caciotte, una persona realizzata, felice. Leggo, invece, che Miguel Gotor resta fissato con la politica.