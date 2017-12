I masochisti della Commissione banche

Mi pare tutto chiaro: Boschi non ha fatto nulla di male, il conflitto d’interessi è una cazzata mai vista, non sono state denunciate pressioni per Etruria, Ghizzoni, Visco e Vegas si sono comportati da furbetti come previsto, i giornalistoni, ma anche i giornalistini, si sono confermati le merde che si sapeva da lungo, pardon, da lunghissimo tempo, e insomma, tutto è andato come il buon senso lasciava immaginare. Buona quindi, e soprattutto, l’idea di istituire una commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche, sapendola gestire così. Bravi, ottima scelta politica. Mica capita tutti i giorni di poter assistere a un processo di Norimberga dove Goering fa il pm e Eisenhower il genocida.