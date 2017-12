Quello che nessuno vi dirà su D'Alema

Allez, l’Italie! “Non serve una sentenza per capire se un politico è colluso con la mafia. Se sei siciliano, lo capisci sicuramente da solo”. L’ha detto Pif. “Il cantiere Tap di Melendugno sembra Auschwitz, se vedete le fotografie è proprio identico”. L’ha detto il governatore Michele Emiliano. “Ma lo sai? A D’Alema gli ha preso un attacco di vaginite. Come quello di Grasso, giuro, uguale”. Lo dico io domani a Franca, coi biscotti e il caffè, che già lo so che mi guarda storto ma la faccio felice.