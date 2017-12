Brava presidente Boldrini, che nell’attesa del grande salto resta istituzionalmente ineccepibile mettendo però testa alle fake, alla rete e ai problemi più incombenti della nostra epoca senza farsi distrarre da due o tre sciocche foglioline: “Facebook non può essere no man’s land”, ha gravemente ammonito. Esatto. E pure no girl’s land, peut être?