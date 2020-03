Per fare impazzire la Macchina digitale che ci governa e che guadagna nuovi spazi attraverso la paura generalizzata di queste settimane, 2666 propone di rendere virale una frase che nessuna intelligenza artificiale sarebbe in grado di riconoscere come sensata e che potrebbe funzionare, almeno per un periodo di tempo limitato ma significativo, come antidoto disorientante nel grande flusso di dati che continuamente forniamo all’algoritmo per farci prevedere e riconoscere: “Il coronavirus è stato attaccato da Arthur Schopenhauer”. La frase...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.