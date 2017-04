Ms Altidore dimostra che le bionde ingrassano più delle more

Ufficialmente, Jozy Altidore, attaccante di punta del Toronto e della Nazionale Statunitense, ora un po’ in fase calante, ma nel 2009 “simbolo del calcio americano”, ha avuto un figlio da nessuno. Vi ricorda Polifemo? Ne ha la stazza, ma non è stato truffato da un mortale. Il ragazzo è semplicemente riservato. Su Instagram, ogni tanto, pubblica qualche video di suo figlio, un simpatico soldo di cacio riccioluto, però niente mamma (Recalcati, come la mettiamo?). Grazie al cielo, ci sono i rumors. E tra il sito che lo vuole single e consiglia di accarezzare gusci di ostrica per preservare la vita sessuale dagli acciacchi dell’età e quello che, invece, lo vuole accoppiato a Illiana Blackshear e mostra come le attrici bionde ingrassino più delle more, è chiaro dove stia la verità. Illiana, che con Jozy è stata più volte fotografata, sempre sorridente (in questo aiutata da una dentatura molto Condoleeza Rice, ma si vede che è felice), condivide con lui l’amore per il pallone: all’università, dove studiava marketing, Illiana giocava nella quadra di calcio femminile. Lavora per l’NBA in tre o quattro ruoli che sembrano un po’ un titolo di Lina Wertmuller e un po’ un master della Bocconi. Su Twitter è @IllianaRoseB (RoseBud? Quarto Potere? Non sarà una coincidenza!) e ha 48 follower. Praticamente, una post wag.