La wag delle wag che sa fare a meno della celebrità

La ragazza francese Doc sa non bagnarsi e non spettinarsi durante i monsoni. Per di più, addosso a lei, una tuta da jogging sembra un Valentino. Non c’è da stupirsi che sappia pure sottrarsi alla celebrità anche se è sposata con il difensore della Nazionale Christophe Jallet, uno così amato da essere incluso nel magico cerchio dei Divin Chauve, i santi calvi (Pantani ne faceva parte, tanto per dare un’idea). Adeline è la signora Jallet da parecchi anni, nove dei quali spesi anche a far la mamma di una bimba di cui si sa pochissimo (comunque, pare sia viva e stia bene). Di Adeline circolano, in rete, soltanto due fotografie, scattate la stessa sera da un reporter veramente intrepido. La naturalezza imbarazzata del suo sguardo, incorniciato in un volto taglia forte, che sormonta un corpo morbido e anzi morbidissimo, da tuffarcisi dentro, le valse, due anni or sono, la candidatura a wag dell’anno di un portale francese di tifosi veraci, Ultimo Diez. Vinse una tettona rifatta buona per l’aperitivo, con gran dispiacere di molti utenti. Nelle foto di gruppo delle wag patrie agli Europei del 2016, lei non compare: molti hanno pensato a un divorzio, mentre al di qua delle Alpi si predilige l’ipotesi di una sana iconoclastia.