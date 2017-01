I chili andati di Gabriela Pintilii

Forse non tutti sanno che il marito di Gabriela Pintilii fa il centrocampista della Nazionale rumena e della Steaua Bucarest. Si chiama Mihai, è biondo con gli occhi azzurri cangianti e alla voce “curiosità” del suo profilo, sul sito della squadra, c'è scritto “nu exista”. E si capisce: hai voglia i rapper rumeni a rappare che “puoi essere un cane oppure tifare Steaua”: la vera star della coppia è lei, acclamatissima in tutto il paese per essere riuscita a perdere venti chili in soli tre mesi. “Quando sei moglie di un atleta, la motivazione a dimagrire è ancora più forte”, hanno scritto alcuni gazzettini rumeni, che secondo alcune indiscrezioni sono i luoghi dove vengono esiliati i direttori che fanno uscire titoli con dentro parole come “cicciottelle”.

Prima di diventare sponsor del dimagrimento come dovere civico e patrio, Gabriela era bionda e somigliante alla Michela Murgia degli esordi. Ora, invece, è bionda e drammaticamente giovanile. Mamma di due bambini, ha il doppio taglio come le butch, ma non è mai arrabbiata (quale donna cui riesca di non riprendere i chili persi lo sarebbe?). Sorride con le fossette ed è adorabile.