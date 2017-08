Speed Week, una settimana di corse folli in una distesa di sale

Si incontrano ogni anno con un solo obiettivo: andare veloci. Il video prodotto da "Vita brevis", racconta chi sono i personaggi che partecipano alla Bonneville Land Speed Racing: persone molto determinate che guidano bizzarri veicoli dall’aria steampunk sulla bianca distesa della Bonneville Salt Flats, una pianura di 260 chilometri quadrati coperta da uno strato di sale nel nord-ovest dello stato americano dello Utah, a 185 chilometri da Salt Lake City.

La Speed Week, che si tiene ogni agosto, è una spettacolare settimana di gare: i partecipanti provengono da tutto il mondo per fare rombare i motori di hot rod , spider roadsters, di streamliner e strambi motocicli, persino di camion diesel, nella speranza che il proprio nome venga inciso nella lista dei record. Lo scenario spettacolare e le condizioni della corsa a Bonneville lo rendono una delle zone più popolari del mondo per la velocità. La pianura salata fu per molto tempo una zona da evitare ma nel 1896, W. D. Rishel che cercava un percorso per una corsa di biciclette tra New York e San Francisco, si accorse che il luogo era ideale per la gara. Convinse Teddy Tezlaff di tentarvi un record di velocità nel 1914, con la sua Blitzen Benz che raggiunse una punta massima di 228 km/h.

Negli anni trenta la pianura divenne internazionalmente riconosciuta grazie a Malcolm Campbell che vi stabilì numerosi record di velocità. Dal 1949, è diventata la pista standard per questo tipo di primati. Vi si raggiungerà progressivamente la velocità di 900 chilometri orari. Nella Bonneville Salt Flats è stato girato il film "Indian - La grande sfida" (2005) con il grande protagonista Anthony Hopkins che interpreta Burt Munro che nel 1967 stabilì, su una motocicletta Indian degli anni '20, il record di velocità su strada di trecento chilometri all'ora, record tutt'oggi ancora imbattuto.