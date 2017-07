Le più belle foto del cielo e dell'universo (scattate dalla Terra)

Insight Astronomy Photographer of the Year è la più grande competizione internazionale che raccoglie fotografie del cielo notturno e dell’universo. Il concorso è organizzato ogni anno fin dal 2009 dall’Osservatorio astronomico di Greenwich, nel Regno Unito, e dalla rivista britannica Sky at Night Magazine.

I giudici del concorso hanno scelto le migliori immagini del 2017, tra cui la "super luna" catturata sulle Dolomiti italiane, l’aurora boreale e i riflessi colorati dei fuochi d’artificio nel porto di Tromsø, in Norvegia e una stella cadente in una foto scattata vicino Portland nel Dorset, in Regno Unito.

I vincitori, scelti tra i quasi quattromila fotografi dilettanti e professionisti, saranno annunciati giovedì 14 settembre in una cerimonia di premiazione al Royal Observatory. Sabato 16 settembre sarà allestita una mostra gratuita presso l’Astronomy Center.