Morto a 47 anni il dj Robert Miles celebre per la sua Children

Con la sua Dreamland, la terra di sogni, fece ballare una generazione. Robert Miles, nome d'arte di Roberto Concina, è morto stamattina all'età di 47 anni. Era nato in Svizzera, a Fleurier (Neuchâtel) da genitori italiani che erano emigrati per lavorare. Nel 1996 con il brano Children (tratto per l'appunto dall'album d'esordio Dreamland), era diventato un dj famoso in tutto il mondo.

Negli ultimi anni si era trasferito a Ibiza, dove è morto sembra a causa di una malattia incurabile.