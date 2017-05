E se le primarie più interessanti fossero quelle in corso nel governo?

E se le primarie più interessanti fossero non quelle appena concluse nel Pd ma quelle in corso nel governo? Forza Italia ha un leader che non potrà essere candidato a Palazzo Chigi. Il Movimento 5 stelle ha un capo partito che non può essere candidato a Palazzo Chigi. Renzi non ha condanne penali ma ha una condanna politica da affrontare che difficilmente risolverà con questa legge elettorale: il passaggio dall'era della rottamazione all'era della mediazione. E in questa cornice arrivare a Palazzo Chigi sarà più semplice per un leader senza voti che per un leader con i voti. La ciliegina sulla torta di Claudio Cerasa a Night Tabloid