"La mia visita in Egitto è un messaggio di unità e fratellanza", ha detto Papa Francesco al suo arrivo oggi all'aeroporto del Cairo, dove è stato accolto dal premier egiziano, Sherif Ismail. Il Pontefice ha lasciato l'aeroporto per recarsi presso il palazzo presidenziale per l'incontro con il capo dello Stato, Abdel Fatah al Sisi, dove è stato ricevuto con gli onori militari riservati ai capi di stato.

Nell'incontro privato tra Francesco e al Sisi è stato affrontato il tema dei copti di Egitto, vittime di continue aggressioni e attentati negli ultimi anni. All'inizio di aprile, la minoranza cristiana è stata l'obiettivo di altri due attentati, a Tanta e Alessandria, che hanno causato una quarantina di morti, colpiti ancora una volta di domenica, mentre affollavano le chiese per la messa della domenica delle Palme.

I cristiani egiziani hanno a lungo lamentato discriminazioni da parte della autorità del Cairo e sono stati più volte nel mirino dei militanti islamisti. Musulmani e cristiani hanno partecipato dalla stessa parte alla Rivoluzione del 25 gennaio del 2011 che ha portato alla deposizione di Hosni Mubarak. Ma gli attacchi contro i cristiani e le chiese sono aumentati dopo la deposizione del presidente islamico Mohammed Morsi nel luglio del 2013.