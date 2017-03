L'incredibile gaffe di Di Maio: Luciano Gallino diventa "lo psicologo Gallini"

Non bastavano i congiuntivi, Luigi Di Maio continua a inanellare una gaffe dietro l'altra. Stavolta il vicepresidente grillino della Camera, candidato premier in pectore, inciampa su uno "scambio di persona". Ospite di #cartabianca, il programma di Rai Tre condotto da Bianca Berlinguer, cita i "certificati di credito fiscale" e aggiunge: "Non ce li siamo inventati noi ma economisti come Ortona e come il defunto psicologo Gallini che, tra l'altro, scriveva sul giornale di Giannini (Massimo ndr)". Peccato che Di Maio facesse riferimento al sociologo, defunto, Luciano Gallino. Per fortuna il figlio del professore l'ha presa con ironia.

Il commento sconsolato del figlio del figlio del professor Gallino dice tutto. @luigidimaio pic.twitter.com/iseJAFb0bp — danielecina (@danielecina) 29 marzo 2017