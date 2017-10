Le luci che trasformano la magica architettura di Praga

Signal, il festival delle luci della Repubblica Ceca, ha attirato anche quest'anno centinaia di migliaia di partecipanti a Praga. Segnalato dal Guardian nella classifica dei dieci light show più belli d'Europa, la quinta edizione di Signal ha illuminato con spettacolari effetti ottici gli edifici del centro storico della capitale del paese. Strade, piazze e parchi della città si sono trasformati, come la facciata della chiesa di Santa Ludimilla, in uno spettacolo animato. Le installazioni, come ogni anno, sono state create da designer e artisti rinomati nell’arte contemporanea ceca ed europea. Se quello di Berlino è il più conosciuto, il festival delle luci di Praga è entrato tra le manifestazioni culturali più importanti d’Europa grazie soprattutto all’enorme affluenza del 2015, che raggiunse per la prima volta il mezzo milione di visitatori.