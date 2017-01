Baby spacciatori e neocapitalismo

Ci dobbiamo stupire e indignare per i bambini usati come spacciatori e confezionatori di droga, ma storicamente è un fenomeno tradizionale. E’ almeno dagli anni del dopo terremoto, quindi dai primi anni 80, che la criminalità ricorre a una forza lavoro fatta di minori per i suoi traffici. Si chiamavano una volta in dialetto ‘muschilli’, cioè moscerini, e venivano usati come corrieri della droga proprio perché non erano imputabili. E questo è un aspetto purtroppo triste di una città come Napoli dove peraltro il lavoro minorile è un dato storico, l’evasione scolastica ha sempre raggiunto punte elevatissime e questo è il risultato. Ed è l’aspetto locale. Però c’è anche un aspetto globale ed è l’uso e l’abuso che oggi il neocapitalismo fa dei minori, li usa come lavoratori e li usa come combattenti.



Marino Niola, antropologo intervista a Repubblica, 17 gennaio 2017