Il liberismo fa 90

Uno mi ha chiesto se legare la mia candidatura alla segreteria del Pd alla parola socialismo, quindi eguaglianza e redistribuzione della ricchezza e giustizia sociale, non sia eccessivo, non suoni troppo forte, non possa far paura. Io rispondo che ai poveri, ai giovani precari, ai disoccupati, ai lavoratori e ai ceti medi in difficoltà fa molto più paura la realtà del capitalismo finanziario e della globalizzazione liberista.

Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana e candidato alla segreteria del Partito democratico, Facebook, 2 gennaio 2017