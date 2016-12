Ammorbidente liberista

“Serve una sinistra che non abbia Blair come riferimento politico-culturale e Marchionne come paladino della modernità. Il compito della sinistra non è quello di fare l'ammorbidente nella lavatrice liberista. La sinistra non può fondarsi sulla paura e il populismo non può essere l’alibi per restare in superficie e galleggiare nel mare delle alchimie politicistiche”. [...]

“Mi sono battuto pancia a terra per Pisapia sindaco di Milano. Io non smetto di volere bene all’amico ma devo dirgli la verità: lui fonda il discorso sulla sinistra che verrà come corrente esterna del Pd renziano nel momento peggiore e la fonda a partire dalla rimozione dell’esito referendario. L’Italia del renzismo non è un accidente della storia: il renzismo non è il compimento di una storia ma la completa liquidazione dei riferimenti sociali della sinistra”.

Nichi Vendola, relazione all’Assemblea nazionale di Sel, 17 dicembre 2016