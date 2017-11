Quando”, l’ultimo romanzo di Veltroni, racconta il risveglio nell’Italia di oggi di un ex ragazzo di sinistra entrato in coma nel 1984, durante i funerali di Berlinguer. Giovanni si desta cantando L’Internazionale, “custodita nella mente da quel pomeriggio di giugno in piazza San Giovanni”, per scoprire ben presto che il mondo è andato avanti senza di lui, senza Pci e senza Berlinguer. Suggeriamo subito a Walter un reboot. Titolo: “Perché”. Giovanni cade in stato vegetativo alla metà degli anni ottanta...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.