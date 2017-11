Ciaone al conflitto d'interessi

Noi siamo sempre stati – la Storia ci è testimone – a favore del mercato coi suoi conflitti di interesse e degli interessi degli editori. E contrari, per principio e quasi a pelle, ai tartufi dalla schiena dritta che riconoscono come unico datore di lavoro i lettori e non il padrone che passa il mensile. Abbiamo sempre guardato con simpatia anche all’arrivo di Urbano Cairo al Corriere della Sera, se non altro perché ha mandato in soffitta l’asfittico patto di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.