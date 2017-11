Il blazer blu, una manciata di fogli in mano che durante l’intervista non leggerà mai, il sorriso dell’ottimismo, la forza della volontà. Silvio Berlusconi ospite da Costanzo è in gran forma, il palinsesto di Canale 5 si adegua. Giovedì era previsto in prima serata “Taken 3”, thriller fracassone con Liam Neeson ingiustamente accusato da Cia e Fbi in cerca di vendetta e verità. Al suo posto, ecco il Cav. Una nemesi perfetta. Soli, sotto la luce dei riflettori, seduti uno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.