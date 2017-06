È morto Paolo Limiti

Paolo Limiti è morto nella sua casa di Milano all'età di 77 anni a causa della malattia che lo aveva colpito l'estate scorsa. Nato proprio nel capoluogo lombardo l'8 maggio 1940 – padre che lavorava alla Pirelli e mamma siciliana – il conduttore televisivo e paroliere negli anni è stato tra i più apprezzati personaggi dello spettacolo italiano. Autore di diversi testi di Mina, da “Bugiardo incosciente” a “La voce del silenzio”, collaborò anche con Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Loretta Goggi, Al Bano e Romina Power e Mia Martini.





Nel 1968 entrò alla Rai grazie a un'intuizione di Luciano Rispoli (altro volto tv da poco scomparso) come autore musicale e

televisivo, riscuotendo grande successo con il Rischiatutto di Mike Bongiorno. Dapprima autore e produttore televisivo, si fece conoscere e apprezzare dal grande pubblico negli anni Novanta conducendo programmi come “E l’Italia racconta e “Ci vediamo in tv”, programma di 'amarcord' in cui si rievocavano i grandi personaggi della tv e di Hollywood. Tra i personaggi cult legati alla sua tv il cagnolino irriverente Floradora e la Marilyn italiana Justine Mattera, poi diventata sua moglie. Su Rai 2, invece, il successo ha il nome di “Supersera” e del “Paolo Limiti Show”. Nella stagione 2004-2005 arrivò a condurre “Domenica in” al fianco di Mara Venier. Proprio la Venier è stata tra le prime a rivolgergli un pensiero: “Ciao Paolo, quanto bene ci siamo voluti, quanto mi mancherai”.

Ciao Paolo ....quanto bene ci siamo voluti ...quanto mi mancherai RIP#paololimiti Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 27 Giu 2017 alle ore 00:00 PDT

Commosso anche il ricordo di Justine Mattera, showgirl americana che proprio Paolo Limiti fede debuttare in televisione nei suoi programmi prima ancora che nei musical “Victor Victoria” e “A qualcuno piace caldo”.





Sembra ieri. A te che mi hai creato una carriera. Love you. Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 27 Giu 2017 alle ore 00:29 PDT

Le ultime apparizioni di Limiti in tv erano state nel 2010 con Minissima, tributo alla "tigre di Cremona", nel 2012 con "E state in tv con noi" e in una rubrica su La 7 all'interno di un programma di Cristina Parodi. L'estate scorsa ad Alassio aveva scoperto di avere un tumore.