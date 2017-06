La Rai degli ipocriti

Terribile, Fiorello vuol dire quel che pensa e in Rai dice che non può, e pensare che Fiorello vale per il suo modo di dire del tutto spensierato; Diego Bianchi fa informazione libertario-alternativa-cazzeggiante e in Rai non può, ma non sembra proprio, coccolato amabilmente come fu su RaiTre; Fazio saluta e minaccia di andarsene in dissenso perché ci sono questioni surreali sul tetto dei compensi, ma vedrete che riemergerà il tema meno scabroso per lui delle “intromissioni”, l’invisibile censura aziendale....

