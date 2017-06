Zoro e Gazebo traslocano a La7. È iniziata la grande fuga dalla Rai?

Sono settimane che se ne parla ma ora, dopo le dimissioni di Antonio Campo Dall'Orto e in attesa di sapere cosa succederà nel Cda di domani che dovrebbe nominare il suo successore, in Rai sembra iniziata la grande fuga. Il primo a lasciare è Diego Bianchi, in arte Zoro. Che insieme al resto della squadra di Gazebo, traslocherà da RaiTre a La7.

Un passaggio previsto soprattutto dopo che Andrea Salerno, coautore della trasmissione, è stato nominato nei giorni scorsi direttore dell'emittente di Urbano Cairo. Oggi, però, è arrivata l'ufficialità. “Diego Bianchi, in arte Zoro - si legge in una nota -, entra a far parte della squadra de La7 dalla prossima stagione per nuovi progetti televisivi”.

Rai3 è stata casa. Come tale, ringraziando chi me l'ha fatta vivere così, la penserò sempre. La7 è una grande sfida, con i complici di prima — Diego Bianchi (@zdizoro) 5 giugno 2017

Ma l'addio di Zoro potrebbe essere solo il primo. Dopo l'ultima puntata di Che tempo che fa, infatti, anche Fabio Fazio sembra ormai destinato a cambiare “casa”. “Ringrazio tutti, – ha detto il conduttore chiudendo la trasmissione – ma proprio tutti gli amici e colleghi che mi hanno accompagnato in questa edizione. Ho iniziato questo lavoro in Rai quando avevo 19 anni. Ho fatto programmi e esperienze bellissime, sarò sempre grato a coloro che mi hanno accolto 33 anni fa. Ora sono quasi tutti in pensione, è rimasto solo il Cavallo, con il quale peraltro ho sempre avuto un ottimo rapporto. Abbiamo fatto cose molto belle insieme: Quelli che il calcio, Anima mia, Vieni via con me, quattro Festival di Sanremo, Rischiatutto, la serata dedicata a Falcone e Borsellino. Il mio percorso professionale coincide con la Rai e la storia di questa azienda, e tra poco vedremo se è reciproco, con allegria e spensieratezza. Noi in ogni caso ci rivedremo, Che tempo che fa continuerà. Voglio sinceramente ringraziare il pubblico, che per me si scrive con la P maiuscola. Viva il pubblico, viva la Rai, viva il Cavallo”.

In quel “tra poco vedremo se è reciproco” in molti hanno letto un riferimento fin troppo chiaro al fatto che Fazio è nel pieno della sua trattativa con Viale Mazzini. Come finirà?